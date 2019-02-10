Son Dakika Haberleri: İnegöl'de 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

İnegöl'de 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

17 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesine seyir halinde olan Abbas Ülken (59) yönetimindeki 16 FB 812 plakalı otomobil, karşı yönden gelen  Emre Kılıç (23) yönetimindeki 16 YE 285 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 FB 812 plakalı otomobil yan yatarken, diğer otomobil ise yağmur suyu kanalına düşerek askıda kaldı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 16 FB 812 plakalı otomobilde bulunan Mikail Ünal (42) yaralandı. yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:28 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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