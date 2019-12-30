İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu - Son Dakika
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İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 adrese düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İnegöl'de 200 polisle şafak operasyonu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 20 adrese düzenlenen şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede önceden belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 200 polisin katıldığı, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda bazı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ruhsatsız tüfek ve tabanca mermilerinin ele geçirildiği operasyon kapsamında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:12 Kaynak: AA
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