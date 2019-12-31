İnegöl'de 2019 yılında denetimli serbestlik uygulamasından bin 164 kişi yararlandı - Son Dakika
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İnegöl'de 2019 yılında denetimli serbestlik uygulamasından bin 164 kişi yararlandı

6 saat önce

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, 2019 yılında ilçede denetimli serbestlik uygulamasından bin 164 kişinin yararlandığını bildirdi.

İnegöl'de 2019 yılında denetimli serbestlik uygulamasından bin 164 kişi yararlandı, System.String[]

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, 2019 yılında ilçede denetimli serbestlik uygulamasından bin 164 kişinin yararlandığını bildirdi.

İnanç, yaptığı açıklamada, denetimli serbestliği, mahkemece belirlenen koşullar ve süre içinde, denetim planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi bakımından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulama olarak nitelendirdi.

Denetimli serbestliğin, ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemi olduğunu aktaran İnanç, "Sosyal anlamda denetimli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır. Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik alternatif bir infaz sistemidir." ifadelerini kullandı.

Başsavcı İnanç, İnegöl'de 2019 yılında denetimli serbestlikten bin 164 kişinin yararlandığı bilgisini verdi.

Bu hükümlülerin, kamu kurum ve kuruluşlarında kamu yararına ücretsiz çalıştığını kaydeden İnanç, şunları kaydetti:

"Hapis cezası denetimli serbestliğe çevrilenler, hafta içi her gün 4 saat süre ile çalışmaktadır. Diğer denetimli serbestlik kararlarında ise yükümlü, isteğine göre 2 saat ile 8 saat arasında çalıştırılmaktadır. Saat süresi kısaldıkça çalıştıkları gün sayısı artmaktadır. 2019 yılında cezaevinden çıkarak Denetimli Serbestlik Yasası'ndan 610 hükümlü faydalanmıştır. 316 kişinin infazı devam etmektedir. 2019 yılında bu yasadan faydalanarak 610 kişi cezaevinden çıkmıştır. Geçen yıl yasadan faydalanmaya başlayan ve halen infazı devam eden hükümlülerle toplam 926 kişi bu yasadan faydalanmaktadır. 926 kişiden 83'ü denetimli serbestlik yükümlülüklerini yerine getirmediği için yeniden cezaevine girmiştir. 573 kişi ise infazını ihlal etmeden yükümlülüklerini tamamlamıştır. Uyuşturucu bağımlığı nedeniyle 554 şahıs, 2019 yılında Denetimli Serbestlik Yasası'ndan faydalanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz yıl başlayıp, bu yıl da devam eden 282 kişi ile toplam 836 kişi yasamızdan yararlanmıştır. Yasa kapsamında bu hükümlülere yönelik kurumumuz tarafından psikolojik desteğin yanı sıra, çeşitli seminer ve konferanslar da verilmektedir."

Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yasadan faydalanan hükümlülerden 113'ü hakkında, tedavi yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kamu davası açıldığını duyuran İnanç, 394 kişinin ise tedavi yükümlülüğünün tamamlanarak topluma kazandırıldığını belirtti.

İnanç, denetimli serbestlik hükümlülerinin aldıkları eğitimler ile okulların boyanması, çevre temizliği gibi alanlarda kamu yararına ücretsiz çalıştığını, ilkbahar ve sonbahar aylarında fidan dikimi gibi etkinliklere katıldığını sözlerine ekledi.

Zekeriya Alper İnanç, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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