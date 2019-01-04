İnegöl'de 3 Bin 412 Hasta Evde Sağlık Hizmetinden Yararlandı

İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren "Evde Sağlık Hizmeti" ekipleri, 2018'de 3 bin 412 hastaya hizmet verdi.

İnegöl Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren "Evde Sağlık Hizmeti" ekipleri, 2018'de 3 bin 412 hastaya hizmet verdi.



Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, poliklinik hizmetleri, tetkik işlemleri, nakil işlemleri, evde bakım için heyet raporu, hasta bezi, pansuman, havalı yatak, mama raporu ve konsültasyon hizmetleri veriyor.



Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 777 00 46 numaralı telefonla görevlilere ulaşabiliyor.

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