İnegöl'de 3 kırsal mahallenin arazilerini sulayacak baraj hizmete hazır

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1550 dekar tarım arazisini sulama kapasitesine sahip Olukman Tekke Barajı su tuttu.

Temelden 24,5 metre yükseklikte, 439 bin metreküp depolama hacmine sahip barajın su tutma aşaması da bitti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Olukman, Tekke ve Bayramşah mahallelerine yönelik inşa edilen barajın tamamladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sulama ihalesinin ertelendiğini belirten Taban, "Bu baraja kavuşmayı uzun zamandır bekliyorduk. DSİ yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Su tutma aşaması sonlanan barajımızın ihalesini de takip edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda ihalesi tamamlanarak kırsal mahallelerimiz sulama suyuna kavuşmuş olacak." dedi.

Tekke Mahallesi Muhtarı Selami Koşucu da 30 yıl önce gündeme gelen projenin bitirilmesinden mutluluk duyduklarını anlattı.

Barajdan çok sayıda çiftçinin yararlanacağını ifade eden Koşucu, "Sulama ihalesinin bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Temmuz-ağustos ayları gibi ihalelerin açılacağı belirtiliyor. Buradaki kurak arazinin sulanabilir olması ve kırsaldaki vatandaşlarımızın suya kavuşarak araziden verimli bir şekilde ürün almasını istiyoruz." diye konuştu.