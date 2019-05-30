Son Dakika Haberleri: İnegöl'de 30 bin dekar arazi üzerine soğuk hava deposu kurulacak
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İnegöl'de 30 bin dekar arazi üzerine soğuk hava deposu kurulacak

1 saat önce

İnegöl Belediyesi ortaklığında kuruluşu gerçekleştirilen S.S. İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin, ilk genel kurul toplantısında üyelerinin de verdiği yetki ile taahhüt edilen konuların ilk ve en önemlisi hayata geçirildi.

İnegöl'de 30 bin dekar arazi üzerine soğuk hava deposu kurulacak, System.String[]
İnegöl Belediyesi ortaklığında kuruluşu gerçekleştirilen S.S. İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin, ilk genel kurul toplantısında üyelerinin de verdiği yetki ile taahhüt edilen konuların ilk ve en önemlisi hayata geçirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, S.S. İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Taban, S.S. İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bünyesinde kurulması planlanan soğuk hava deposu, meyve paketleme ve İşleme tesisin kurulacağı arazinin, kooperatif bünyesine kaydının gerçekleştirildiği, arazinin Deydinler Mahallesi'nde bulunduğu ve 30 bin dekar olduğunu açıkladı.

Kurulacak tesis ile ilgili ön hazırlık çalışmalarının da başladığını belirten Taban, "Gerçekleşen bu çalışmanın İnegöl'e ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK)'nın sağladığı tarımsal destek programlarından faydalanmak amacıyla kooperatif bünyesinde kurulan proje ekiplerimiz ve yönetim kurulumuz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşallah, tarımla ilgili projelerimizi en kısa zamanda bir bir hayata geçirileceğiz. El birliği ile çiftçilerimize en güzel hizmetleri sunmak için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:06 Kaynak: İHA
İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel
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