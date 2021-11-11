Üye Girişi
İnegöl'de 4 Gün Sürecek Fotoğraf Maratonu Başladı - Son Dakika

İnegöl'de 4 Gün Sürecek Fotoğraf Maratonu Başladı

11.11.2021 14:41
İnegöl'de 4 Gün Sürecek Fotoğraf Maratonu Başladı

İnegöl Belediyesi'nin şehrin değerlerini profesyonel fotoğraf sanatçılarının bakış açısıyla ölümsüzleştirmek adına BUFSAD ve İFSAD işbirliğinde organize ettiği Fotoğraf Maratonu bugün başladı.

14 Kasım Pazar gününe kadar sürecek yarışmada, farklı şehirlerden gelen fotoğraf sanatçıları İnegöl'ü gözlemleyerek şehrin değerlerini ölümsüzleştirecek kareleri yakalamak için yarışacak.

İnegöl Belediyesi şehrin turizm, endüstri ve sosyal değerlerini ölümsüzleştirmek, sonbaharın renk cümbüşüyle İnegöl'ün eşsiz doğasını sanatla buluşturmak adına 4 gün sürecek Fotoğraf Maratonunun startını verdi. Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) ve İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) işbirliğinde düzenlenen Fotoğraf Maratonu 14 Kasım tarihlerine kadar devam edecek. 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek maratonda; İnegöl'de Turizm, İnegöl'de Endüstri ve İnegöl'de Sosyal Yaşam konuları işlenecek.

KAYITLAR KENT MÜZESİNDE ALINMAYA DEVAM EDECEK

Kayıtları İnegöl Belediyesi önünde alınmaya başlayan Fotoğraf Maratonunun startı fotoğraf sanatçıları ve Belediye Başkanı Alper Taban'ın katıldığı mini törenle verildi. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Bugün Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneğimiz, İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneğimiz, fotoğraf profesyonellerimiz şehrimizde. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Güzel bir Perşembe sabahında hep birlikteyiz. Bugün itibariyle şehrimizde bir Fotoğraf Maratonu başlatmış oluyoruz. 4 gün sürecek. İlk gün kayıtları belediye binamız önünden alıyoruz ancak Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri bu kayıtları havanın soğuk olması nedeniyle Kent Müzemizde kapalı ortamda alacağız" dedi.

"FOTOĞRAFIN GÜCÜNÜN FARKINDAYIZ"

"Fotoğrafın gücünün farkındayız" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, "Bir fotoğraf karesiyle o şehre yerleşmeye karar veren insanlar tanıdım Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde. Bu beni çok heyecanlandırdı. Ya da programlarda, televizyonlarda, etkinliklerde, yazılı ve görsel alanlarda şehrin fotoğraf kareleriyle simgeleşen anları zihinlerimizde belirebiliyor. Örneğin İstanbul deyince bir Kız Kulesi, Ortaköy Camii aklımıza gelebiliyor. Bizim şehrimizde de benzer güzellikler var. Ayrıca her mevsim güzel ama son baharın apayrı bir güzelliği var. Doğada bin bir rengin hakim olduğunu görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

BU ŞEHRE GELEN HERKES GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİSİDİR

Yarışma hakkında da bilgi veren Başkan Taban, "Bugün 3 ana kategoride yarışmamızı başlatıyoruz. İnegöl'de Turizm, İnegöl'de Endüstri ve İnegöl'de Sosyal Yaşam olmak üzere 3 başlıkta yarışmamız yapılacak. Ben çok harika fotoğraf karelerin önümüze geleceğini öngörüyorum. Katılan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bu ulusal bir yarışma. Ödüllerimiz olacak. Ama ben bu şehirde profesyonel fotoğraf sanatçılarını ağırlamaktan çok mutlu olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu şehre gelen herkes gönüllü bir turizm elçisidir benim gözümde. Gittikleri yerlerde İnegöl'ümüzün güzelliklerini anlatmış olacaklar. Çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. BUFSAD ve İFSAD Başkan ve yöneticilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

İnegöl'de 4 Gün Sürecek Fotoğraf Maratonu Başladı

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Turizm, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İnegöl'de 4 Gün Sürecek Fotoğraf Maratonu Başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doğu Perinçek'i çileden çıkaran 14:47 Doğu Perinçek'i çileden çıkaran "İngiliz ajanı mısın?" sorusu! Hakaret edip canlı yayını terk etti Oyuncu Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi 14:37 Oyuncu Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirdi Zajc: Teklif varsa giderim 14:20 Zajc: Teklif varsa giderim
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı 14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti

Son Dakika Haberleri
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
13:36 Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü!
13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı!
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:56 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gündem olayları
AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü         
14:57
Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü Beşiktaş'ın stadında korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü         
14:37
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
13:47
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:03:12. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de 4 Gün Sürecek Fotoğraf Maratonu Başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement