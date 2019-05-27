Son Dakika Haberleri: İnegöl'de 4. Kadın Girişimciler Şenliği

İnegöl'de 4. Kadın Girişimciler Şenliği

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4. Kadın Girişimciler Şenliği gerçekleştirildi.

İnegöl'de 4. Kadın Girişimciler Şenliği, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4. Kadın Girişimciler Şenliği gerçekleştirildi.
Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda düzenlenen şenlikte konuşan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, kadınların her alanda başarılı olduğunu söyledi.
Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Görücü, "4 yıl önce çıkılan, 34 girişimciyle başlanan yolda, bugün 100 girişimciyi aşmış durumdasınız. Ben inanıyorum ki, bu alanlarda çok daha fazla girişimciler var." diye konuştu.
Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komite Üyesi Müfide Karaduman da ilk şenlikte 34 standın açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Şenliğimiz her yıl artarak devam eden katılımcı sayısı bu yıl 100 katılımcıya ulaşmıştır. Şenlik etkinliğimiz kadınlarımıza sadece fikir değil, onların emeklerini de görünür kılmak için ne yapabiliriz diyerek 4 yıl evvel yola çıktığımız bir projedir. İnegöl'de yaşayan ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlarımız varsa oda başkanlarımızın bizlere inanmalarındandır. Bu yüzden bu şehirde yaşayan kadınlar olarak da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum."
Şenliğe, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç ve çok sayıda kadın girişimci katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:26 Kaynak: AA
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