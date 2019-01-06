Son Dakika Haberleri: İnegöl'de 4 Metrelik Dev Koltuk Üretildi

İnegöl'de 4 Metrelik Dev Koltuk Üretildi

16 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yüksekliğinde 400 kilo ağırlığında koltuk üretildi.

İnegöl'de 4 Metrelik Dev Koltuk Üretildi, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yüksekliğinde 400 kilo ağırlığında koltuk üretildi.

İMOTİM AVM yönetimi tarafından 15 günde üretilen 4 metre yüksekliğindeki koltuk için yaklaşık 20 bin lira harcandı. Koltuğu görenler hayrete düşüyor. İMOTİM AVM Başkan Vekili Turhan Albamya, koltuğun, mobilya sektörünün sembolü haline geldiğini söyledi. Albamya, "4 metre yüksekliğinde, 3 metre eninde koltuk yaptık. Tek katlı ev boyunda oldukça büyük bir koltuk oldu. Mobilya almak için gelen müşteriler ve yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Birçok müşteri koltukla fotoğraf çektiriyor. Mobilyanın başkenti İnegöl'de bu koltuğumuz bir sembol haline geldi. Boyu ve kilosuyla Türkiye'nin en büyük koltuğu. Normal bir koltuğun 15 katı büyüklüğünde ve 400 kilogram ağırlığında" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

Murat Erat, İnşaat Mühendisleri Odası, Bursa, İnegöl, Güncel
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