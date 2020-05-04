İnegöl'de 52 araçlık otopark yapılıyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Mahmudiye Mahallesinde 15, Orhaniye Mahallesinde 37 araçlık otopark yapım çalışmasını sürdürüyor.

Modern bir şehir oluşturmak adına hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, iki mahallede yol kaplama ve otopark çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmayla toplamda 52 araçlık otopark ilçe halkının kullanımına kazandırılmış olacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapım çalışmaları kapsamında Mahmudiye Mahallesi Egenur Sokak üzerinde otopark ve yol kaplama çalışmasını sürdürüyor. 15 araçlık mahalle otoparkının ilçe halkının kullanımına sunulacağı çalışmayla, bölgede düzenli bir parklanma alanı oluşacak.

Öte yandan, Orhaniye Mahallesinde de Mehter Sokak üzerinde asfalt kaplama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte otopark yapım çalışması hız kazandı. Bölgede yapımı süren 37 araçlık otoparkta sona gelindi. Bu iki çalışmayla birlikte toplamda 52 araçlık otopark ilçe halkının kullanımına sunulmuş olacak. - BURSA