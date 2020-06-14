İnegöl'de 6 yaşındaki çocuğa bisiklet çarptı - Son Dakika

İnegöl'de 6 yaşındaki çocuğa bisiklet çarptı

-6 yaşındaki çocuk bisiklet kazasında yaralandı, sürücü kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde inegöl'de yokuş aşağı bisikletiyle gelen çocuk cadde üzerinde gelen otomobil çarptı. Kazada 6 yaşındaki çocuk yaralanırken otomobil sürücü ise kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre kaza Zincirlikuyu caddesinde meydana geldi. Zambak sokaktan bisikletiyle yokuş aşağı inen 6 yaşındaki Cuma A, bu sırada Zincirlikuyu caddesinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk düşerek yaralandı. Yaralının yardımına kaza gören vatandaşlar yetişti. Araç sürücü ise kayıplara karıştı. Kazayı duyan mahalle halkı ise kaza yerine akın ettiler. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaralıya müdahale ederek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.