AFAD , NAK, AKUT, ANDA ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda önceki akşam, Gündüzlü'ye 5 kilometre mesafedeki Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün de 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, bir daha geri dönmedi. Annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Ekipler Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dere yatağında cesedi bulunan genç, ağabeyinin yanına defnedildi - Son Dakika

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