Son Dakika Haberleri: İnegöl'de 90 kök kenevir ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnegöl'de 90 kök kenevir ele geçirildi

42 dakika önce

Bursa İnegöl jandarma ekipleri 90 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İnegöl'de 90 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]
Bursa İnegöl jandarma ekipleri 90 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, İnegöl jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Eskikaracakaya Mahallesi'nde ikamet eden R.Ö isimli şahsın Mezit Deresi yakınlarında kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Ekipler hasat dönemi geldiği ve özel olarak yetiştirildiğini belirlemesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda yaklaşık 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri kenevir bitkisini yetiştiren R.Ö şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ele geçirilen kenevir bitkisine el koyan ekipler olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - BURSA
Jandarma, Kenevir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uçaktan atıldığı tahmin edilen buz kütlesi evin çatısını delerek odanın içine düştü Eğlence mekanlarına 250 polisle gece yarısı baskını! "Bana mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu" deyip arkadaşını öldüren gence müebbet talebi Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de 90 kök kenevir ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]