İnegöl'de ağaçlar devrildi, birçok mezar zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de ağaçlar devrildi, birçok mezar zarar gördü - Son Dakika

İnegöl'de ağaçlar devrildi, birçok mezar zarar gördü

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

İnegöl'de ağaçlar devrildi, birçok mezar zarar gördü, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok yerde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Devrilen ağaç kabristanda mezar taşlarına zarar verdi. Yol kenarına uçan cisimleri belediye ekipleri tek tek topladı.


Bursa genelinde olduğu gibi İnegöl'de de şiddetli lodos etkili oluyor. Lodosta sokağa çıkanlar zor anlar yaşadılar. Lodosla birlikte ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan rüzgar Kemalpaşa Mahallesinde bulunan hastane mezarlığı içerisindeki dev ağacı kökünden söküp devrildi. Ağacın devrilmesiyle birlikte birçok mezar taşı zarar gördü. Aynı şekilde rüzgarın şiddetine dayanamayan birçok elektrik direği devrildi. Lodosla birlikte yol kenarına uçan cisimler ise belediye temizlik ekipleri tarafından tek tek toplandı. İnegöl'de zaman zaman rüzgar şiddetini artırarak devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Motosiklet kazada parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı
Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldüren sanığa müebbet istendi

Son Dakika Haberleri
19:54 5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum - Son Dakika Haber
19:45 İmamoğlu'nun Cemevi açıklamasına eleştiri: 2006'da uyguladığımız kararı İstanbul'da ilk defa yapılıyormuş gibi görmek şaşırtıcı ve üzücü - Son Dakika Haber
19:41 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar - Son Dakika Haber
19:35 Noel tatilinde devam eden grevler Paris ve diğer kentlerdeki ulaşımı aksatacak - Son Dakika Haber
19:34 Manisa'da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika Haber
19:31 Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:09:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de ağaçlar devrildi, birçok mezar zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]