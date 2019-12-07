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İnegöl'de ahşap fabrikasında yangın

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesine bir ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, içeride bulunan iki köpek yanmaktan sonra kurtarıldı.

İnegöl'de ahşap fabrikasında yangın, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesine bir ahşap fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, içeride bulunan iki köpek yanmaktan sonra kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Ağaç İşleri Sanayi 22.Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren ahşap üretim yapan fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yüksekliğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar destek verdi. İçerde mahsur kalan iki köpek ise yanmaktan son anda kurtarılarak dışarıya çıkarıldı. Yangın yerine gelen emniyet ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın sonucu fabrikada büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

İtfaiye, İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:09 Kaynak: İHA
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