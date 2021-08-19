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İnegöl'de ahududu hasadı başladı - Son Dakika

İnegöl'de ahududu hasadı başladı

19.08.2021 15:55
İnegöl'de ahududu hasadı başladı, System.String[]

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bahçekaya Mahallesi'nde ahudu bahçelerini gezdi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bahçekaya Mahallesi'nde ahudu bahçelerini gezdi.

İnegöl'ün bereketli topraklarında yetişen onlarca çeşit üründen biri olan ahududunun hasadına başlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı ile birlikte Bahçekaya Mahallesini ziyaret etti. Ahududu tarlasında üreticilerle bir araya gelerek ahududu meyvesi hakkında bilgi alan Başkan Alper Taban, hasat döneminin bereketli olmasını diledi. Bu sene ilk defa Bahçekaya Mahallesinde yetiştirilmeye başlanan Polka cinsi ahududu meyvesinden 1 ton civarında ürün hasat edilmesi bekleniyor. Polka cinsi ahududu uzun raf ömrü ve dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor.

Alper Taban " İnegöl'ümüzün çok bereketli toprakları var. Belediye olarak bizde çiftçimize destek vermeye devam ediyoruz. Tarım Şehri İnegöl sloganı ile başlattığımız tarımsal kalkınmayı her aşamada yaptığımız çalışmalarla destekliyoruz. Mesela bereketli topraklarımızda yetiştirilebilecek yeni ürünlerin araştırmalarını yaparken aynı zamanda mevcut üretimlerimizin de verimini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda işin uzmanlarından görüşler alıyor, yeni tarım teknolojileri hakkında gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha sonra ise tüm bunları çiftçi eğitimlerimizle üreticilerimize aktarıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde ilçemizde yaban mersini, ekinezya ve ahududu bahçelerimiz tesis edilmeye başlandı" şeklinde konuştu. - BURSA

İnegöl'de ahududu hasadı başladı
İnegöl'de ahududu hasadı başladı

Alper Taban, Hisarcık, İnegöl, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de ahududu hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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