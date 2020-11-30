Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ömer Faruk Erdem idaresindeki 16 KRH 72 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun panolarına çarptı.
Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de akaryakıt istasyonu panolarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika