İnegöl'de akaryakıt istasyonu panolarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum