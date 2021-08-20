İnegöl'de Ali Çakar Rüzgarı - Son Dakika

19 Ağustos Perşembe akşam saat 21.00'da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezinde (Amfi) yapılan konser, İnegöl Belediyesi THM Korosu Solistler Geçidi gösterisiyle başladı. Solistler sırasıyla kendi türkülerini seslendirerek adeta kulakların pasını sildiler. Konserin ilk bölümü, solistlerin seslendirdiği türkülerin ardından son buldu.

ALİ ÇAKAR DİNLEYİCİLERİ COŞTURDU

İkinci bölümde müzikleriyle kulağımıza aşina olan, TRT Ses Sanatçısı Ali Çakar sahnedeki yerini aldı. Çakar, 1 saati aşkın süre kaldığı sahnede onlarca türkü seslendirdi. Vatandaşlar kimi zaman hüzünlendi, kimi zaman ise oynadı. TRT Ses Sanatçısı Ali Çakar, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik için başta Başkan Alper Taban olmak üzere katılım sağlayan tüm herkese teşekkür etti.

Konser sonrası İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç, TRT Ses Sanatçısı Ali Çakar'a İnegöl'ü simgeleyen çini hediye etti.