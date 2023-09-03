İnegöl'de alkol alırken arkadaşını pencereden atan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

İnegöl'de alkol alırken arkadaşını pencereden atan şahıs gözaltına alındı

Son Güncelleme: 03.09.2023 11:51

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Uğur B., birlikte alkol aldığı arkadaşı Fatih A.'yı evin penceresinden iterek yaraladı. Gözaltına alınan Uğur B., olayı hatırlamadığını söyledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Uğur B. (30), 4 katlı apartmanın 3'üncü katında birlikte alkol aldığı arkadaşı Fatih A.'yı (27) iterek evin penceresinden attı. Fatih A., yaralanırken gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Uğur B.'nin "Ben, kavga ettiğimi, arkadaşımı attığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mehter Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Uğur B., evine gelen arkadaşı Fatih A., ile birlikte alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce sesleri duyan mahalle halkı, 112'ye haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarken, Uğur B., polislerin uyarısına rağmen arkadaşını pencereden itti. Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis tarafından gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Uğur B.'nin, "Arkadaşımla kavga ettiğimi, onu pencereden attığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Fatih A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de alkol alırken arkadaşını pencereden atan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de alkol alırken arkadaşını pencereden atan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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