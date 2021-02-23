İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika

İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı

23.02.2021 02:23

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tatlı almak için markete giren vatandaşın aracını çalan kişi, kovalamaca sonunda yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tatlı almak için markete giren vatandaşın aracını çalan kişi, kovalamaca sonunda yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde İsmail Kavaz, aracını yol kenarına park ederek tatlı almak için markete girdi. Anahtarı üzerinde ve çalışır halde bırakılan 16 Y 9338 plakalı aracı bir şahıs tarafından çalındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan araştırmanın ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre sonra yine aynı bölgede araçla gezen zanlı, polis ekiplerinin fark etmesi üzerine durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başlayan zanlının kullandığı araç, kovalamacanın ardından Hamidiye Mahallesi Aslanbey Sokak'ta önü kesilerek durduruldu.

Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı
İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı
İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı
İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı

İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de anahtarı üzerinde ve çalışır haldeki aracı çalan hırsız, kovalamaca sonunda yakalandı - Son Dakika


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