Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Arabuluculuk Seminer

İnegöl'de Arabuluculuk Seminer

20 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), arabuluculuğun iş hayatı tarafından daha iyi tanınabilmesi ve uygulanırlığının artırılabilmesi amacıyla "Ticaret ve İş Hukukunda Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk" semineri düzenledi.

İnegöl'de Arabuluculuk Seminer, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), arabuluculuğun iş hayatı tarafından daha iyi tanınabilmesi ve uygulanırlığının artırılabilmesi amacıyla "Ticaret ve İş Hukukunda Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk" semineri düzenledi.

İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışında konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, üyelerin mevzuat, yenilikler ve benzeri konularda bilgi sahibi olması için programlar düzenlediklerini belirtti.

Uğurdağ, arabuluculuğun, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın bir şekilde uygulandığını anlatarak, "Ülkemizde de ticari ilişkilerde, işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir. Bu hususlar ticari şirketlerimiz ve iş dünyasını yakından ilgilenmektedir. Bu nedenle Bursa Barosu İnegöl Temsilcimiz Varol Sarılar'ın girişimi ile arabuluculuğun hukuki mahiyeti ve uygulama alanı, yararları ve benzerleri konularında üyelerimizi bilgilendirme amacıyla bu semineri düzenlemiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Seminerde, Bursa Barosu İnegöl Temsilcisi avukat Varol Sarılar'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Hakim Ömer Gülmüş ve arabulucu avukat Gülgün Ildır, sunum yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:22 Kaynak: AA

İnegöl, Güncel
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