İnegöl'de armut üreticileri rekolte ve fiyatlardan memnun - Son Dakika
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İnegöl'de armut üreticileri rekolte ve fiyatlardan memnun

6 saat önce

İnegöl ilçesinde armut üretiminde bu yıl elde edilen rekolte ile fiyatlar üreticileri memnun etti.

İnegöl'de armut üreticileri rekolte ve fiyatlardan memnun, System.String[]

İnegöl ilçesinde armut üretiminde bu yıl elde edilen rekolte ile fiyatlar üreticileri memnun etti.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stoklarında bin ton civarında Margaret Marilla cinsi armudun bulunduğunu söyledi.

Bu cins ürünün yaklaşık yüzde 70'inin satıldığını belirten Ulu, "Şu anda elimizde 150-200 ton armudumuz kaldı. Bu yıl farklı bölgelere hitap ettik. Daha önce armudu İstanbul, İzmir ve Antalya'ya gönderiyorduk. Bu yıl yaptığımız girişimlerle Düzce, Bolu, Zonguldak ve Samsun'a da gönderiyoruz." dedi.

Ulu, armudun fiyatlarından da memnun olduklarını anlattı.

Kilogram başına fiyatların 2 lira ile 2,2 lira arasında değiştiği bilgisini veren Ulu, şöyle konuştu:

"Bu sene rekoltemiz güzel. Soğuk hava depolarının da verimli olmasından dolayı güzel oldu. Kış sezonunda olmamıza rağmen havalar sıcak gittiği için depolarda elektrik kullanımı arttı. Dışarısı sıcak, depoda malı soğukta tutmak için fazladan elektrik kullanıyoruz. Bu da masrafımızın artmasına neden oluyor. Bunun haricinde kooperatiflerde bizim en büyük sıkıntımız elektrik fiyatları ve KDV. Biz büyüklerimizden özellikle bu konularda bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz."

İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:16 Kaynak: AA
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