İnegöl'de asayiş - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda Haled D. (27) yönetimindeki 16 MN 364 plakalı motosiklet ile Muhammethan D'nin kullandığı 34 PY 1714 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Haled D, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde ise H.A idaresindeki 16 V 8261 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 JV 770 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Filiz D, çarpışmanın etkisiyle savrularak yaralanmasının ardından aynı hastanede tedavi altına alındı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde bir inşaatta çalışan Sebahattin Y, inşaat demirinin elektrik teline temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Trafik polisinden yol uygulaması

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Nuri Doğrul Caddesi'ndeki uygulamada durdurulan araçlardan 6'sının sürücülerinin alkollü olduğu, 2 sürücünün ise ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Bu kişilere toplam 12 bin 364 lira ceza kesildi. Ayrıca, alkollü araç kullananların ehliyetlerine el konuldu.