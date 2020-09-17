İnegöl'de asayiş - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Sokak'taki fabrikanın talaş silosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, talaş silosunun yanında bulunan suntalara sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Polisten maske ve alkol uygulaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücülere yönelik maske ve alkol uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kasım Efendi Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada maskesi olmayan sürücülere cezai işlem yapılarak maske verildi.

Alkollüyken araç kullandığı tespit edilen sürücülere ilgili maddeler gereği cezai işlem uygulandı. Bir araç ise trafikten menedildi.

Uygulamada sürücülere toplam 15 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.