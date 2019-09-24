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İnegöl'de asayiş uygulaması

59 dakika önce

İnegöl ilçesinde polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

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İnegöl ilçesinde polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada 4 ruhsatsız silah, bin 300 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili 15 kişiye yasal işlem uygulandığı öğrenildi.

İnegöl, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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