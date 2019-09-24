İnegöl'de asayiş uygulaması
59 dakika önce
İnegöl ilçesinde polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:58 Kaynak: AA
İnegöl ilçesinde polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada 4 ruhsatsız silah, bin 300 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Konuyla ilgili 15 kişiye yasal işlem uygulandığı öğrenildi.
Kocadan, hamile eşine şiddete mahalleli izin vermedi! O anlar kamerada Hamile eşini kucağında çocuğu varken sokak ortasında dövdü Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu! Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu