İnegöl'de asayiş uygulaması

İnegöl ilçesinde polis tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada 4 ruhsatsız silah, bin 300 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili 15 kişiye yasal işlem uygulandığı öğrenildi.