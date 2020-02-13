İnegöl'de askıda iyilik çemberi genişliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl'de askıda iyilik çemberi genişliyor - Son Dakika

İnegöl'de askıda iyilik çemberi genişliyor

7 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin Kasım ayında startını verdiği Askıda İyilik Hareketi her geçen gün yeni esnafların katılımıyla genişliyor.

İnegöl'de askıda iyilik çemberi genişliyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin Kasım ayında startını verdiği Askıda İyilik Hareketi her geçen gün yeni esnafların katılımıyla genişliyor.


İnegöl Belediyesi, Kasım ayında Türkiye'ye örnek olacak bir hareketin startını vermişti. Askıda İyilik Hareketi ismiyle başlatılan uygulama kapsamında, Osmanlı döneminde fırınlarda askıda ekmek şeklinde uygulanan yardım şekli, günümüzde tüm esnaflara entegre edilerek başlatıldı. Başladığı günden bu yana İnegöl esnafının da büyük ilgi gösterdiği iyilik hareketi, her geçen gün genişliyor. Belediye Başkanı Alper Taban da Askıda İyilik Hareketi uygulamasına dikkat çekmek adına destek veren esnaflara ziyaretler yapıyor. Bu ziyaretler kapsamında Adnan Menderes Bulvarı Üzerinde hizmet veren Doyum Ekmek Fırını ziyaret edildi. Belediye Meclis Üyeleri İhsan Alper Alaaddinoğlu ve Ahmet Kara'nın da katıldığı ziyarette, askıda iyilik uygulamasını geçmişte de uygulayan esnafa teşekkürlerini ileten Başkan Taban, "Askıda İyilik Hareketini şehrimizin tamamında yayabilmek adına bir çalışma başlatmıştık. Burada tamamen gönüllülük esasına göre, bu şehirdeki vatandaşlarımızın bu sürece katkı vermesini arzu diyoruz. Askıda İyilik Hareketinin açılımı şudur; vatandaşlarımız esnaflarımızdan alışveriş yapıyorlar. Fırından, lokantadan, kitapçıdan alışveriş yapıyoruz. Bunlarla ilgili tüm esnaf grupları için geçerli, vatandaşımız kendi ihtiyacını giderirken gönlünden kopuyorsa parasını esnafa bırakarak ihtiyaç sahibi biri geldiğinde benim adıma hayır yapabilirsiniz diyerek destekte bulunabiliyor. Tamamen gönüllülük esası var. Esnaf arkadaşlarımız bunu yapmak isterse camlarına bu stickerları yapıştırıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da buralara gelerek eğer askıda bir hayır varsa faydalanabiliyor. Bu iyilik hareketine destek veren tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza da ben teşekkür etmek istiyorum" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP, bankaların kara listesindeki vatandaşlar için af talebinde bulundu
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:28:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de askıda iyilik çemberi genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]