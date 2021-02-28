İnegöl'de at arabalı hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İnegöl'de at arabalı hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı
28.02.2021 09:25
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir inşaattan demir çaldıkları öne sürülen at arabalı 2 şüpheli yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatinde bir inşaattan demir çaldıkları öne sürülen at arabalı 2 şüpheli yakalandı.
Metal Sanayi 5. Metal Sokak'ta polisleri gören S.Y. ve S.Y, at arabasını bırakıp kaçtı. At arabasının sahibi olduğunu iddia eden ve bunu götürmek isteyen kadına emniyet ekipleri engel oldu.
Yaşanan tartışmanın ardından olay yerine gelip polise teslim olan S.Y. ve S.Y'ye tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
At arabası ise belediye ve polis ekipleri gözetiminde hayvan barınağına götürüldü.
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