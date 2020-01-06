İnegöl'de ateş yakana 392 TL para cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de ateş yakana 392 TL para cezası - Son Dakika

İnegöl'de ateş yakana 392 TL para cezası

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipler ateş yakan şahıslara 392 TL idari para cezası kesiyor.

İnegöl'de ateş yakana 392 TL para cezası, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipler ateş yakan şahıslara 392 TL idari para cezası kesiyor.


İnegöl'de kış aylarında sıkça yaşanan park ve bahçelerde ateş yakma sebebiyle bir çok vatandaş başta polis, jandarma ve zabıta ekiplerine yoğun derece şikayette bulundu. Bunun üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Ekipler özellikle parklarda ateş yakanlar hakkında yasal işlem başlattı. Dün gece başlayan uygulamada ateş yakan şahıslar hakkında 392 TL para cezası kesildi. Cezalar ateş başında bulunan herkese tek tek yazılıyor. Gece yapılan denetimlerde toplam 3 kişiye 1176 TL para cezası kesildi. Yaşları küçük olan çocuklar ise ailelerine teslim edilerek idari para cezası kesileceği öğrenildi. İnegöl'de bu ateşler yüzünden bir çok park ve bahçedeki oyun alanları zarar görmüştü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bunlara sosyal medya hesabından tepki göstermişti. En son Alanyurt Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir parkta ateş yakılmış, kamelyalar zarar görülmüştü. - BURSA

İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehir şehir gezen çift, kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile telefonda görüştü - Son Dakika Haber
17:32 Mehmetçik Tel Abyad'da hasta çocuğu ziyaret etti - Son Dakika Haber
17:30 Türkiye ve Avrupa ülkelerinde boşanma oranları ne durumda? - Son Dakika Haber
17:27 Siirt'te 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:26 Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi aranıyor - Son Dakika Haber
17:18 Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik İran sorusuna cevap: Trump nükleer anlaşma konusunu tekrar müzakere etme konusunda inançlı - Son Dakika Haber
17:04 ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:39:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de ateş yakana 392 TL para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]