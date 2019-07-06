İnegöl'de atık karton yüklü motosiklet yandı
1 saat önce
İnegöl ilçesinde atık karton yüklü bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:38 Kaynak: AA
ilçesinde atık karton yüklü bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. Alanyurt
yolunda seyreden Muhammet H'nin kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredeki vatandaşlar iş yerlerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Muhammed H'nin dün satın aldığı motosikletin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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