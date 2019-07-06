Son Dakika Haberleri: İnegöl'de atık karton yüklü motosiklet yandı
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İnegöl'de atık karton yüklü motosiklet yandı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde atık karton yüklü bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

İnegöl'de atık karton yüklü motosiklet yandı, System.String[]
İnegöl ilçesinde atık karton yüklü bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alanyurt yolunda seyreden Muhammet H'nin kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredeki vatandaşlar iş yerlerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Muhammed H'nin dün satın aldığı motosikletin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:38 Kaynak: AA
Alanyurt, İnegöl, Güncel
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