Son Dakika Haberleri: İnegöl'de avcılar 300 kiloluk yaban domuzu vurdu
Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de avcılar 300 kiloluk yaban domuzu vurdu - Son Dakika

İnegöl'de avcılar 300 kiloluk yaban domuzu vurdu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde avcılar tarafından 316 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu.

İnegöl'de avcılar 300 kiloluk yaban domuzu vurdu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde avcılar tarafından 316 kilo ağırlığında yaban domuzu vuruldu.


Eskibahçekaya Mahallesi'ndeki ekili tarlalara zarar veren yaban domuzları mahalle sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Bu duruma bir türlü çare bulamayan mahalle sakinleri, avcılardan destek istedi. Mahalle halkına yardım etmek için gelen Sinan Aslan Zekeriya Yıldız ve Murat Özcan isimli avcılar, ormanlık alanda yaban domuzu avına çıktı. 316 kilo ağırlığında olan domuzu vuran avcılar, bu zamana kadar bu büyüklükte bir domuzla karşılaşmadıklarını söylediler. 3 avcı, sosyal medya hesabında vurdukları domuzu paylaştı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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