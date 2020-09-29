İnegöl'de aylarca sürebilecek iki davada yarım saatte karar verildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılan iki dava, seri muhakeme usulü ile kısa sürede sonuçlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, ruhsatsız ateşli silah bulunduran E.G. ile alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren S.A'nın dosyaları, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca seri muhakeme usulü kapsamında değerlendirildi.

Bu kişiler, avukatları eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından belirlenen cezayı kabul etti.

Sanıklardan E.G'ye 1 yıl hapis ve 30 gün adli ceza, S.A'ya da 6 ay hapis cezası verildi.

Ceza mahkemelerinde aylarca sürebilecek davaların görülmesi yarım saatte bitirildi.

Sanıkları seri muhakeme usulü ile yargılanmaları ve suçlarını kabul etmeleri nedeniyle cezaları yüzde 50 düşürüldü. Bu kişilerin daha önce sabıkaları olmaması nedeniyle cezaları ertelendi.