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İnegöl'de baca yangını

6 saat önce

İnegöl ilçesinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

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İnegöl ilçesinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Ertuğrulgazi Mahallesi Kırçiçeği Sokağı'nda iki katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Çatıya sıçrayan alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeye durumu bildirdi.

Bina sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:40 Kaynak: AA
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