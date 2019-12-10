İnegöl'de baca yangını
6 saat önce
İnegöl ilçesinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:40 Kaynak: AA
İnegöl ilçesinde iki katlı bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Ertuğrulgazi Mahallesi Kırçiçeği Sokağı'nda iki katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. Çatıya sıçrayan alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeye durumu bildirdi.
Bina sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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