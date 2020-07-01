İnegöl'de bankta unutulan cüzdan sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bankta cüzdan bulan kişi, temizlik görevlisi aracılığıyla bunu sahibine ulaştırdı.

İnegöl Şehir Parkı'nda yürüyüş yapan Ahmet Atakanoğlu, banktaki cüzdanı fark ederek bölgede görevli temizlik işçisi Turgay Akçı'ya durumu anlattı.

Polise teslim edilen cüzdanın sahibinin, Seçkin Akbulut olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine, içinde bir miktar para bulunan cüzdan, sahibine ulaştırıldı.

Cüzdanının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Akbulut, Atakanoğlu ve Akçı ile polislere teşekkür etti.