Son Dakika Haberleri: İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar tehlike saçıyor.

İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yollara çıkan başı boş atlar tehlike saçıyor.


Birçok trafik kazasına sebep olan başı boş atlar hala cadde ve sokaklarda görülürken, vatandaşlar buna çare bulunmasını bekliyor. Trafiğin en işlek olduğu Alanyurt yolunda başı boş atın orta refüjde otlayarak ilerlediği görüldü. Sürücüler atı görünce yavaşlayarak yollarına devam ederken, son anda fark edenleri ise ani fren yapmak zorunda kaldı. Vatandaşlar yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını isteyerek, başı boş atların sahipleri yoksa toplatılmasını bekliyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rüyasında gördüğü annesi için duamatik tasarladı
Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti! Yaşananlar kamerada Yaşlı kadın, ölen eşinin kuklasıyla düğün konvoyunun önünü kesti Rehabilitasyon merkezinden kaçtı, 18 saat sonra bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de başı boş atlar tehlike saçıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]