Bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu - Son Dakika
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Bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu

09.07.2022 17:24

Bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sokaklar sele dönerken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.

İnegöl ilçesinde başlayan ve yarım saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeniceköy Mahallesinde bazı sokaklarda sel meydana geldi. Cerrah Mahallesinde ise sağanak yağış nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar. Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık Mahallelerinde de sağnak yağmur etkili oldu. Bazı sokaklar dereye dönerken araçlar sokaklarda güçlükle ilerleyebildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu - Son Dakika

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