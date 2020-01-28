İnegöl'de belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediyenin çözüm merkezine ilginç talepler geldiği bildirildi.

İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi Sorumlusu Hakan Filiz, gazetecilere yaptığı yaptığı açıklamada vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurulması amacıyla kurulan merkeze gelen bazı ihbarların şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Merkezi arayan bir vatandaşın horoz sesini ihbar ederek, gagasının bağlanmasını istediğini kaydeden Filiz, pazardan aldığı biberleri beğenmeyen bir vatandaşın da "Biberler yamuk çıktı" ihbarında bulunduğunu anlattı.

Filiz, ihbar arasında evde beslenen kuşun ötmemesi, telefon kontörü bitmesi gibi konuların da yer aldığını ifade ederek, "Evlenmek isteyenler, arabasının yedek parçasını bulamayanlar ile de karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan daha iyi hizmet için, sorunların daha hızlı çözülebilmesi için bu gibi ihbarlar ile çözüm merkezi hatlarını meşgul etmemelerini istiyoruz." diye konuştu.