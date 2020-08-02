İnegöl'de belediyenin desteğiyle tesis edilen arazide ahududu hasadı başladı - Son Dakika

İnegöl'de belediyenin desteğiyle tesis edilen arazide ahududu hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle üretimine başlanan ahududunun hasadına başlandı.

İnegöl'de belediyenin desteğiyle tesis edilen arazide ahududu hasadı başladı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle üretimine başlanan ahududunun hasadına başlandı.

İlçeye bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde, geçen sene Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ tarafından sağlanan destekle ahududu üretimine başlayan Yaşar Rahmi Ulusoy, gazetecilere, pilot bölge olarak mahallelerinde ekimine başlanılan ahududunun geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın destekleriyle geçen sene 2 dönüm alana ahududu ektiklerini anlatan Ulusoy, "Geçen sene ilk yılımız olmasına rağmen 15 bin lira kazandık. Bu sene de hasada başladık. 3 ila 4 ton ürün bekliyoruz." dedi.

Desteklerinden dolayı Aktaş'a teşekkür eden Ulusoy, şöyle konuştu:

"Bu tarihi bir fırsat. Şu ana kadar ürün az olduğu için kendi imkanlarımızla tükettik. Bayramdan sonra Tarım AŞ devreye giriyor. Müşteri konusunda Tarım AŞ ilgilenecek. Tahmini olarak beklediğimiz fiyat 15 ila 20 lira. Şu anda 6-7 dönüm kadar hasat yapılacak. Önümüzdeki sene Hilmiye Mahallesi'nde 60 dönüm ekilecek, bu da 30 ila 40 ton hasat demek."

İnegöl, ulusoy, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 07:35

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de belediyenin desteğiyle tesis edilen arazide ahududu hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi
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