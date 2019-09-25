Son Dakika Haberleri: İnegöl'de bıçakla yaralama
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İnegöl'de bıçakla yaralama

1 saat önce

İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'de bıçakla yaralama, System.String[]

İnegöl ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bir apartmanın bahçesinde Hülya Ü. ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Münir Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Münir Y. tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen Hülya Y, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın daha sonra Bursa'ya sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan Münir Y'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Mimar Sinan Caddesi, Turgutalp, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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