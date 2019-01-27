İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarla satışı nedeniyle husumetli olan Rahmi Acar (60) ile Özer Sezer (25), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarla satışı nedeniyle husumetli olan Rahmi Acar (60) ile Özer Sezer (25), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Özer olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Rahmi Acar, hastanede tedaviye alındı.



Olay, öğle saatlerinde kırsal Şipali Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla satışı yüzünden eskiye dayanan husumetli olan Rahmi Acar ile Özer Sezer, tesadüfen tarla yolunda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Özer Sezer, olay yerinde hayatını kaybetti, Rahmi Acar ise yaralandı.



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Acar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



- Bursa

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