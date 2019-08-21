Son Dakika Haberleri: İnegöl'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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İnegöl'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

51 dakika önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda bir kişi kolundan bıçaklanarak yaralandı.

İnegöl'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda bir kişi kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgilere göre; olay Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Tartışan şahıslar bir anda kavga etmeye başladı. Kavga sonucu Kadir K.(36) isimli şahıs kolundan bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs özel bir araç ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavinin ardından Kadir K. Bursa'ya sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya karışan bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
Mahmudiye, İnegöl, kavga, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:00 Kaynak: İHA
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