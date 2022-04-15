İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI - Son Dakika
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İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

15.04.2022 23:21

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumruklu kavgada kimliği belirsiz şüpheli, Kazım D.'yi (18) kolundan bıçakla yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı ise gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI
İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI
İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI
İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI

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Bıçaklı kavga: 3 yaralı Bıçaklı kavga: 3 yaralı Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNEGÖL'DE BIÇAKLI KAVGA; 1 YARALI - Son Dakika
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