İnegöl'de bir apartmanın bahçesinden şarjlı motosiklet çalındı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinden şarjlı motosiklet çalındı.

Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde bulunan motosiklet, düz kontak yapılarak götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, iki kişiden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin motosikleti çaldığı görüldü.

Polis, motosikletin bulunması ve faillerin yakalanması için çalışma başlattı.