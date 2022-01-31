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İnegöl'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İnegöl'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

31.01.2022 15:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine 3 söndürme aracı ile gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında binada ikamet eden bazı vatandaşlar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.

Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İnegöl'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
İnegöl'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
İnegöl'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Hamidiye, İnegöl, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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