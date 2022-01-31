İnegöl'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine 3 söndürme aracı ile gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Söndürme çalışmaları sırasında binada ikamet eden bazı vatandaşlar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.

Çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.