İnegöl'de bir evden altın ve para çalındı - Son Dakika

İnegöl'de bir evden altın ve para çalındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden ziynet eşyası ile para çaldıkları iddia edilen 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden ziynet eşyası ile para çaldıkları iddia edilen 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Orhaniye Mahallesi Cevher Sokağı'ndaki evine gelen Rıdvan Kahraman, 30 çeyrek altın ve 16 bin lirasının çalındığını fark edip polise başvurdu.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler tarafından 3 kadın şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Ev sahibi Rıdvan Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hırsızlar işini profesyonel şekilde yapıyorlar. Hiç parmak izi bırakmadan soymuşlar, gitmişler." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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