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İnegöl'de bir hayırsever Türk Kızılay'a evini bağışladı - Son Dakika

İnegöl'de bir hayırsever Türk Kızılay'a evini bağışladı

16.11.2021 12:16
İnegöl'de bir hayırsever Türk Kızılay'a evini bağışladı

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, hayırsever bir vatandaşın evini kuruma bağışladığını bildirdi.

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, hayırsever bir vatandaşın evini kuruma bağışladığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, vatandaşların Kızılay'a desteğinin devam ettiğini belirterek, "İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir vatandaşımız şubemize gelerek bir evini Türk Kızılay'a bağışladı. Kızılay ailesi adına, milletimiz adına hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

İlçedeki bağış rakamlarına değinen Yılmaz, "2019 yılından bugüne nakdi bağışlar 27 kat artarak yaklaşık 2,5 milyon liraya ulaştı. Bu rakama diğer bağışlar dahil değil. Bu büyük çınara güvenin artması bizleri mutlu ediyor. İnşallah bağış ve ilgi daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.

İnegöl'de bir hayırsever Türk Kızılay'a evini bağışladı

Kızılay, İnegöl, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de bir hayırsever Türk Kızılay'a evini bağışladı - Son Dakika


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