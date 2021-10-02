Üye Girişi
İnegöl'de bir kişinin, arama kurtarma ekibiyle birlikte kendisini aradığı iddiası - Son Dakika

İnegöl'de bir kişinin, arama kurtarma ekibiyle birlikte kendisini aradığı iddiası

02.10.2021 15:18
İnegöl'de bir kişinin, arama kurtarma ekibiyle birlikte kendisini aradığı iddiası, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkındaki kayıp ihbarını bilmeden arama kurtarma ekipleriyle kendisini aradığı ileri sürülen 52 yaşındaki Beyhan Mutlu, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katıldığı öne sürülen Beyhan Mutlu, dünyanın önde gelen gazetelerinin internet sitelerine "Kayıp Türk kendisini arama ekibine katıldı" başlığıyla manşet olmuştu. Dünyanın tanıdığı Beyhan Mutlu, kayıp ihbarının ardından bölgeye intikal eden İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) Derneği Başkanı Ömer Gürkan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına katılmadığını ifade etti.

''ARAMA OLAYLARI ABARTILMIŞ, ÖYLE BİR ŞEY OLMADI''

İhbarın yapıldığı gün arkadaşlarıyla gece saatlerine kadar eğlendiklerini belirten Mutlu, "Gece geç saatlerde yatmak için kaldığım yere gittim. Yanımda kalan arkadaş beni bulamayınca jandarmayı aramış. Ben de bir şeyden haberim yok, uyuyordum. Sabaha karşı birileri beni aradı. 'İn aşağı gel seni arıyoruz' dediler. Ben de üstümü giyindim aşağıya indim. Arama olayları abartılmış, öyle bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

İnegöl'de bir kişinin, arama kurtartma ekibiyle birlikte kendisini aradığı iddiası

''DEĞİŞİK ŞEYLER SÖYLENDİ, BEN DE ONLARA UYDUM''

Mutlu, kendisine röportaj için gelenlerin olduğunu aktararak, "Tabi biraz abartılı şeyler oldu orada. Ama bir alakası yok. Değişik şeyler söylendi. Ben de onlara uydum biraz. 'Şöyle böyle dersin' dediler. Ben de onların dediği şeylere uydum." diye konuştu.

İNDAK BAŞKANI: HERHANGİ BİR ARAMA YAPILMADI

İNDAK Başkanı Ömer Gürkan da 3 gün önce Beyhan Mutlu'nun kaybolduğu ihbarı üzerine sabah saatlerinde AFAD tarafından arandıklarını söyledi. Bölgeye 7 kişilik ekiple intikal ettiklerini bildiren Gürkan, şöyle devam etti;

"AFAD'dan bilgi almak için bir araya geldik. Gelen haber üzerine jandarmanın kayıp şahsa ulaştığını öğrendik. Kayıp şahsı yönlendirerek, arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye inmesi söylendi. Kayıp şahıs bizim yanımıza geldiğinde, jandarma ekipleri de farklı noktadan yanımıza ulaştı. Vatandaşın kimliğini doğruladıktan sonra bizim olayla alakamız bitti. Jandarma tutanak tutacağını söyledi, biz de olay yerinden ayrıldık. Jandarma tutanaklarında bellidir. Herhangi bir arama yapılmadı, arama başlamadan bitti zaten."

Gürkan, arama çalışması yapmadan İnegöl'e geri döndüklerini dile getirerek, "Saatlerce arandığı söylenen bir olay gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Aslında böyle bir şey yok. Biz olay yerine gittikten sonra yarım saat içinde geri döndük. Kayıp şahıs hiç aramaya katılmadı. Saatlerce aranmış gibi lanse edildi." ifadesini kullandı.

İnegöl'de bir kişinin, arama kurtarma ekibiyle birlikte kendisini aradığı iddiası

İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de bir kişinin, arama kurtarma ekibiyle birlikte kendisini aradığı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü 20:06 Beşiktaş-Sivasspor maçında Sergen Yalçın öfkeden çıldırdı! Yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor 19:23 Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi 19:16 Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi
Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum 18:22 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler 18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler 2 yıl önce 17:42 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu
Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu 17:01 Terörden temizlenen Kato Dağı etekleri fenomenlerin gözdesi oldu Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum 16:56 Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum

Son Dakika Haberleri
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi
19:00 Abdullah Avcı 'dan iddialı sözler: Bu takım şampiyon olacak
18:21 Prof. Dr. Necati Demir'den heyecanlandıran paylaşım: Alp Er Tunga'nın mezarını buldum
18:20 Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
18:20 Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler
18:05 İşte Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler
18:04 Trabzonspor, deplasmanda Kayseri'yi 2-1 yendi
17:57 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte meydana gelen olaylar
17:43 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine zam konusunda uyarı: Bedelini ödersiniz
17:27 Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi
Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu Sergen Yalçın, medyumlara taş çıkarttı! Uilenberg kehaneti Sivasspor maçında tuttu         
20:38
"Yüzlerce tehdit aldım" diyen CHP'li Tuba Torun'a Fenerbahçe'den sert tepki: Vahim iftira         
19:47
5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü 5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü         
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor Topal taklidi ve bayılma numarası yapan kedi, müşterilere mama aldırıyor         
17:50
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti         
16:58
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi         
15:41
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu         
14:38
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 20:48:24. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de bir kişinin, arama kurtarma ekibiyle birlikte kendisini aradığı iddiası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement