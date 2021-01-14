İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı - Son Dakika

İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı

14.01.2021 15:43
İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçtan çanta çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir araçtan çanta çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sinanbey Caddesi Murat Caddesi'ne akşam saatlerinde 16 Y 3803 plakalı aracıyla gelen Kemal K. otomobili park edip marketten alışveriş yapmak üzere eşiyle indi. Çift, alışveriş sonrası evlerine gitti.

Sabah aracını kontrol ettiğinde çantanın yerinde olmadığını fark eden Kemal K, polise ihbarda bulundu.

Çevre iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin, ayakkabılarını bağlamaya çalıştığı izlenimi vererek aracın kapısını açıp çantayı çaldığı görüldü.

Ekiplerin, Kemal K'nin eşine ait telefon, bir miktar para ve kimliği bulunan çantayı çalan kişinin yakalanması amacıyla başlattıkları çalışma sürüyor.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de bir otomobilden içinde para ve cep telefonu bulunan çanta çalındı - Son Dakika


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