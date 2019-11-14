Son Dakika Haberleri: İnegöl'de çalınan motosiklet yol kenarına terk edildi
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İnegöl'de çalınan motosiklet yol kenarına terk edildi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalınan motosiklet, sahibi tarafından fark edilince yol kenarına terk edildi.

İnegöl'de çalınan motosiklet yol kenarına terk edildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalınan motosiklet, sahibi tarafından fark edilince yol kenarına terk edildi.

Husam Hac Husein'e ait 16 MA 134 plakalı motosiklet, Otogar mevkisinde çalındı.

İş yerine giderken motosikletini gören Husein, arkadaşından aldığı başka bir motosikletle takibe başladı.

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde motosikleti terk eden ve isminin S.Ö. olduğu belirlenen şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Zanlının yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

İnegöl, Bursa, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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