Son Dakika Haberleri: İnegöl'de camiden para çalan şüpheli yakalandı
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İnegöl'de camiden para çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Merkez Cami'den bin lira çalınmasına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

İnegöl'de camiden para çalan şüpheli yakalandı, System.String[]

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Merkez Cami'den bin lira çalınmasına ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Cami ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, zanlının Yusuf A. (21) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, İnegöl Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Yeniceköy Mahallesi, Jandarma, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:06 Kaynak: AA
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