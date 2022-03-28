Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Esenler ile Yunus Emre caddeleri kesişiminde Ömer Nadir K. idaresindeki 59 AAF 362 plakalı otomobil ile Yunus Emre Ç. idaresindeki 16 F 2112 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika