İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

28.03.2022 11:05
İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Esenler ile Yunus Emre caddeleri kesişiminde Ömer Nadir K. idaresindeki 59 AAF 362 plakalı otomobil ile Yunus Emre Ç. idaresindeki 16 F 2112 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Otomobil, Esenler, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
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